Звезда "Битвы экстрасенсов" едва не умерла при родах

Существовала опасность, что женщина потеряет слишком много крови.

Ясновидящая Елена Ясевич стала мамой 28 февраля. Ясновидящая рожала в перинатальном центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Основные пациентки этого лечебного учреждения — женщины с патологиями. Сама Елена страдает тромбофилией — редким заболеванием, в результате которого кровь плохо свёртывается. Это очень опасная патология кровеносной системы, пишет Лайф.

Роды у Ясевич проходили под контролем пятнадцати медицинских работников. Существовала опасность, что женщина потеряет слишком много крови. На случай ЧП пациентке даже доноров нашли. Кроме того, женщине нельзя было делать анестезию.

"Я рожала без обезболивающих, — рассказала "СтарХиту" Елена. — Было невыносимо больно! Даже не знаю, с чем можно сравнить эти ощущения? Думала, что ударю акушерку ногой. Так кричала на неё, что потом извинялась. К счастью, недолго мучилась. Схватки начались около 11 утра, а родила в час дня".

Девочка родилась здоровенькая. Вес — 3050 кг, рост — 50 см. Все члены семьи называют малышку по имени отчеству Татьяна Валерьевна. "Моя старшая, Настя, появилась на свет недоношенной, а Таня, наоборот, "пересидела" на пару недель, — улыбается Ясевич. — Никак выходить не хотела. Даже врачи удивлялись. Упрямая такая девочка, серьёзная".

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