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В 477 км от Алматы произошло землетрясение

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото : Корреспондент.net4 марта 2018, 09:24

В 05 часов 05 минут зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

«Эпицентр землетрясения расположен в 477 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 39.69° с.ш. 73.62° в.д. Глубина 10 км», - говорится в сообщении СОМЭ.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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