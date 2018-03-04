Туман и осадки прогнозируют казахстанские синоптики на воскресенье

Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики сохранится неустойчивая погода, местами пройдут осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра.

В Жамбылской области - туман, гололед, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской, Мангистауской областях ожидается местами туман, днем ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской области возможен туман, ночью гололед, ветер 15-20 м/с. В Карагандинской, ночью в Алматинской областях – туман, гололед.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях ожидается туман.

В Южно-Казахстанской области местами - туман, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области днем местами усилится ветер 18 м/с.

В Астане: облачно, -10°

В Алматы: частично облачно, +6°

Более подробную информацию о погоде можно посмотреть здесь.

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