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Определен срок жизни iPhone

Отмечается, что пользователи iPhone и Mac склонны пользоваться своими устройствами все более продолжительное время.

Фото : РИА Новости / Евгения Новоженина4 марта 2018, 09:54

Эксперты аналитической компании Asymco определили, что средний срок использования устройств от Apple составляет чуть больше четырех лет, сообщает РИА Новости.

Для расчетов использовалась открытая информация, представленная корпорации Apple, согласно которой на данный момент компания продала по всему миру 2,05 миллиардов смартфонов и компьютеров. При этом 750 миллионов устройств больше не используются.

Такое количество проданных устройств, отмечается в исследовании, было накоплено в третьем квартале 2013 года, от которого нас отделяет четыре года и три месяца. Это, по мнению экспертов, является средним сроком использования продуктов компании.

Отмечается, что пользователи iPhone и Mac склонны пользоваться своими устройствами все более продолжительное время. Так, в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет.

Ранее сообщалось, что Apple намерена выпустить в конце 2018 года три новые модели iPhone.


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