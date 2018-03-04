Раскрыт хитрый план Головкина с разрушительным нокаутом Альвареса

Первый бой состоялся 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Реванш состоится там же 5 мая.

Журналист Ringsidereport.com Пэки Голдстейн прокомментировал предстоящий реванш Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Мой коллега, который, так случилось, много лет находился в лагере GGG, рассказал, что они не хотят выиграть решением судей, которое Геннадий должен был получить в прошлый раз. Головкин собирается показать миру, что он — лучший в 160 фунтах и победить Альвареса разрушительным нокаутом, а затем присоединиться к Залу боксерской славы», — пишет Голдстейн.

Первый бой состоялся 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Реванш состоится там же 5 мая.