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Учёные выяснили, какая страна спасёт мир от зомби-апокалипсиса

Чтобы прийти к такому выводу, физики разработали модель, которая предполагает, что в случае угрозы зомби защищать человечество будут военные

Фото : variety.com4 марта 2018, 10:36

Исследователи из бразильского Университета Жуиса-ди-Форы рассчитали, у кого из жителей Земли больше шансов спастись в условиях зомби-апокалипсиса. Оказалось, что в самой безопасной позиции находится население КНДР, сообщает Лайф.

Чтобы прийти к такому выводу, физики разработали модель, которая предполагает, что в случае угрозы зомби защищать человечество будут военные. Учёные представили гипотетическую ситуацию, где существует тысяча мирных жителей и один зомби, с которого и начинается цепочка заражения.

Выяснилось, что на такое количество находящихся в опасности людей требуется как минимум 47 бойцов. При этом группа из 100 военных спасёт только 20 процентов мирного населения. Сейчас наиболее оптимальным соотношением военных и гражданских людей для борьбы с вероятным нашествием зомби может похвастаться разве что КНДР.


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