Эскортница рассказала о плюсах своего занятия

По словам девушки, среди клиентов попадаются как женатые люди, так и одинокие, но ко всем она может подобрать ключик благодаря эффектной внешности и навыкам психолога.

Жительница Австралии Белла Ларуэ рассказала, что подвигло её поменять работу в офисе на исполнение желаний щедрых ухажёров, передает Лайф.

Девушка призналась, что переехала в Австралию из Сингапура и захотела коренным образом изменить свою жизнь. По её словам, начав работать в эскорте, она получила возможность самой распоряжаться свободным временем.

Ларуэ также не скрывает, что на первый план вышла материальная составляющая. Теперь она получает за свои услуги по 550 долларов в час. Иногда заработок эскортницы достигает 10 тысяч в неделю. За свой совет другим соискательницам лёгкой жизни она берёт пять тысяч долларов.

По словам девушки, благодаря появившимся в её жизни богатым мужчинам и, соответственно, деньгам она может позволить покупку брендовой одежды, а также осуществила свою давнюю мечту — приобрела хорошее авто.

Что касается клиентов, эскортница рассказала, что среди них попадаются разные люди: и женатые, и одинокие. Свой успех у мужчин Ларуэ объяснила эффектными внешними данными и хорошими навыками психолога, знающего, чего хочет клиент в конкретный момент.

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