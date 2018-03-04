Казахстанский боксер нокаутировал соперника в первом раунде в Нью-Йорке

Казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев одержал девятую победу в профессиональной карьере, передает Vesti.kz.

В рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Ашкеев уже в первом раунде победил доминиканца Хосе Антонио Абреу. Казахстанец выиграл техническим нокаутом на отметке 1 минута 52 секунды.

В одном вечере бокса с Ашкеевым выступит казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (5-0, 4 КО), чьим соперником станет мексиканец Алехандро Торрес (9-3-2, 4 КО).

26-летний Ашкеев по-прежнему имеет статус небитого боксера - девять побед (пять нокаутом), а 29-летний Абреу потерпел четвертое поражение в карьере и третье подряд - также в его активе 13 побед (восемь нокаутом).

В главном событии вечера бокса на Madison Square Garden чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (31-2-1, 27 КО) встретится с соотечественником Игорем Михалкиным (21-1, 9 КО), а в андеркарте пройдет еще один бой этого дивизиона, в котором соперником чемпиона WBA россиянина Дмитрия Бивола (12-0, 10 КО) станет кубинец Саливан Баррера (21-1, 14 КО).

Отметим, что Ашкеева и Нурсултантова с Ковалевым связывают общие менеджер и промоутер - Эгис Климас и Кэти Дува.