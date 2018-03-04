Жительница ВКО приютила осиротевшего барсучонка

Барсучиха многое успела: покорить сердца своих спасителей, показать характер и даже вызвать неприязненные чувства у жителей села.

У жительницы села Крестовка живёт необычный питомец. В доме у Ирины Савоськиной обитает барсучиха Маша, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Ирина Савоськина работает бригадиром на местной скотоводческой ферме. Буренок и овечек содержат на краю села, у подножия невысокого холма.

— В прошлом году, в мае, я была на работе. Вдруг услышала громкие крики сорок, —вспоминает Ирина. — На пригорке они что-то нашли. Я решила сходить посмотреть — что там такое?

Поднявшись на склон холма, Ирина увидела детеныша какого-то животного.

— Она лежала совсем крохотная, — продолжает спасительница барсука. — Я даже не знала, что это за зверь такой, ни разу их не видела. Но оставить там ее не смогла — жалко.

Сельчанка предположила, что детеныша бросил коршун, утащив от разоренной норы. Иначе как бы такое маленькое животное оказалось в одиночестве? Свою дрожащую находку Ирина Савоськина принесла домой.

Супруг Юрий идентифицировал зверюшку, узнав в ней барсука. Он согласился оставить детеныша дома и помочь ему выжить.

— Имя придумал муж, — улыбается Ирина Петровна. — Он тоже много и с удовольствием возился с Машей и очень ее любит.

Лесную гостью, как ребенка, кормили молоком из бутылочки с соской.

— Она была маленькой, когда я ее нашла, но глаза были уже открыты, — уточняет Ирина Савоськина. — Так что родилась она, наверное, где-то в апреле. Скоро у Маши будет день рождения, ей исполнится год.

За это время барсучиха многое успела: покорить сердца своих спасителей, показать характер и даже вызвать неприязненные чувства у жителей села.

Некоторые односельчане Савоськиных совсем не рады соседству с таким зверем. Барсучиху Машу они считают серьезной угрозой и предлагают ее съесть. Ведь всем известно — барсучий жир полезен для здоровья, говорят они.

— Нашего зверя мы с самого начала поселили в подполье, — объяснила Ирина Петровна. — И поначалу она у нас ходила сама по себе, свободно.

Ночью лесная гостья просыпалась и вылезала в отдушину на улицу. После ночной прогулки умница возвращалась домой и ложилась в кровать к своей спасительнице.

— Забиралась в постель и укладывалась мне в ноги, — удивленно-восторженно повествует Ирина Савоськина. — Всегда именно в ноги. Проснусь утром — она лежит спит. Наверно, Маша считает меня своей мамой.

А вот соседям Савоськиных ночные вылазки барсучихи совсем не нравились. Однажды они заявили Ирине Петровне, что их питомец пробрался в курятник и задавил курицу.

Свою Машу они очень любят и не намерены с ней расставаться. Ирина уверена: дикое животное не причинит им вреда. Ведь при всей своей хищности и зубастости Маша никогда не обижает кошку, с которой вместе живет в хозяйском доме.

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