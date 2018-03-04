Казахстанский фристайлист выиграл вторую "бронзу" после Олимпиады
4 марта 2018, 12:13
На Кубке мира в Японии прошли соревнования в парном могуле.
Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд стал третьим на заключительном этапе Кубка мира в дисциплине парный могул, сообщает Vesti.kz.
Соревнования состоялись в японском Тазавако и стали первыми после Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Для Рейхерда эта бронза стала второй на данном Кубке - накануне он также показал третий результат в мужском контесте. Первым в парном могуле стал японец Икума Хоришима, второе место занял Майкл Кинсбери.
Отметим, что, как и накануне, без медалей осталась бронзовый призер Олимпийских игр Юлия Галышева. В парном могуле она снова показала седьмой результат, завершив выступление в четвертьфинале.
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