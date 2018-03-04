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Коты, познавшие науку сна

Эти животные обладают удивительной способностью спать где они хотят и как они хотят, практически в любой позе.

Фото : AdMe.ru4 марта 2018, 12:35

Любой человек, у которого есть кот или кошка, знает, что эти животные обладают удивительной способностью спать где они хотят и как они хотят, практически в любой позе. Мы собрали три дюжины котиков, познавших все тайны сна. Вот вам и отличный план на ближайшие выходные.

Источник: AdMe.ru


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