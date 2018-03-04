Коты, познавшие науку сна
Эти животные обладают удивительной способностью спать где они хотят и как они хотят, практически в любой позе.
Фото : AdMe.ru4 марта 2018, 12:35
Любой человек, у которого есть кот или кошка, знает, что эти животные обладают удивительной способностью спать где они хотят и как они хотят, практически в любой позе. Мы собрали три дюжины котиков, познавших все тайны сна. Вот вам и отличный план на ближайшие выходные.
Источник: AdMe.ru
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