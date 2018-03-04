Посёлок Затобольск могут переименовать в Тобыл

Соответствующие решение будет принято на собрании местного сообщества 18 марта этого года.

Посёлку Затобольску в Костанайском районе Костанайской области предлагается дать статус города и переименовать в Тобыл, сообщает МИА «Казинформ».

Соответствующие решение будет принято на собрании местного сообщества 18 марта этого года. Предложение по вопросу изменения статуса населённого пункта и переименования, по словам заместителя акима Костанайского района Булата Бекенова, поступило от инициативной группы жителей посёлка Затобольска в аппарат акима посёлка.

«В соответствии с действующим законодательном на 18 марта этого года назначено собрание местного сообщества, на котором будет приниматься решение по данному вопросу. Предлагается назвать город Тобыл»,- сообщил он.

Б. Бекенов также отметил, что в средствах массовой информации отмечается и название «Кұтты алап», которое тоже предлагается для рассмотрения.

«Но хочу отметить, что предложение выдвинуто одно - по переименованию города в Тобыл», - заключил Б. Бекенов.

Напомним, как сообщалось ранее, поселку Затобольску в Костанайской области планируется в будущем присвоить статус города. Об этом заявил аким области Архимед Мухамбетов. в ходе внеочередной сессии областного маслихата.





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