В ЗКО мать заразила ребенка ВИЧ через грудное молоко

Она боялась сказать мужу и маме о том, что она ВИЧ-инфицированная.

Жительница Западно-Казахстанской области скрывала от мужа и родителей свою болезнь и заразила новорожденного ВИЧ-инфекцией через грудное молоко, сообщает Zakon.kz со ссылкой на mgorod.kz.

В 2017 году родились 4 ребенка от ВИЧ-инфицированных мам, один из-них все же заразился через грудное молоко. В 2018 году 1 ВИЧ-инфицированная мама родила ребенка.

- Девушка заразила своего малыша. Она боялась сказать мужу и маме о том, что она ВИЧ-инфицированная. Скрывая свой статус от родных, она кормила грудью своего ребенка. ВИЧ-инфицированные женщины имеют право рожать детей, потому что на сегодняшний день методы профилактики передачи мамы к ребенку позволяют достичь результата, когда на свет появляется здоровый малыш, - рассказали в Областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Между тем, в СПИД-центре сообщили, что у них началась компания, которая была запущена Региональным офисом ЮНЭЙДС для стран ВЕЦА по случаю дня "Ноль дискриминации" 1 марта 2018 года. Это борьба с сигмой дискриминации детей и семей, которые каким-то образом затронуты ВИЧ-инфекцией.

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