Фотографии радара «Крис-П» в Астане переполошили водителей

Скоростемеры этого типа в Астане ранее не применялись.

Автовладельцев не на шутку встревожил мобильный скоростемер «Крис-П», установленный на одной из улиц Астаны. Фото устройства и сотрудника полиции возле него начали распространяться в мессенджерах. Скоростемеры этого типа в Астане ранее не применялись, сообщает kolesa.kz.

Фотографии, распространяемые в мессенджере, вероятнее всего, имеют отношение к выездному заседанию Комитета по конституционному законодательству, в ходе которого депутатам сената продемонстрировали технику и оборудование для выявления нарушений ПДД в регионах Казахстана.

В то же время первые сообщения о «Крис-П», установленном рядом с пересечением ул. Гейдара Алиева и пр. Тауельсиздик (примерно там же «Крис-П» был замечен и на следующий день) появились 1 марта. Объяснить его присутствие на улице накануне выездного заседания ни в одном ведомстве не смогли.

Самое главное, как сообщили в пресс-службе столичного ДВД, фоторадарный передвижной комплекс «Крис-П» в Астане не применялся и применяться не будет. Кроме того, на сайте производителя сообщается, что комплекс снят с серийного производства.

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