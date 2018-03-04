В Караганде школьники сконструировали электронную домбру

Струны домбры перебирает робот, который пока может исполнять только кюй «Еркемай».

В Караганде школьники сконструировали домбру, которая играет без участия человека, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Струны домбры перебирает робот, который пока может исполнять только кюй «Еркемай». Но в скором времени старшеклассники «научат» его наигрывать и другие мелодии. Чтобы собрать автоматизированную домбру, юные новаторы использовали около тысячи мелких деталей «Лего». Конструкция получилась малозатратной. Программу ребята написали сами.

- При программировании было необходимо научить робота держать определенный темп при игре кюя, и также нужно было научить, какие моторы двигать, чтобы исполнять само произведение. Мы считаем, что, если мы создадим робота, который будет играть на домбре, то тем самым мы сможем привить нашей молодежи ценности казахского народа, - рассказал учащийся НИШ г.Караганды Ерасыл Тураров.

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