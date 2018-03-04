В Алматы произошел пожар на рынке "Жетысу"
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото : пресс-служба КЧС МВД РК4 марта 2018, 15:07
В Алматы загорелись контейнеры на рынке "Жетысу", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"В 13:15 произошло горение 3-х контейнеров с ТМЦ (вещи), которые находились по адресу: Турксибский р-н, мкрн. Кайрат, 181 ТОО статус «Construction» рынок «Жетысу»", - говорится в сообщении.
Площадь возгорания составила 40 кв.м.
Пожар локализован в 13:33 и ликвидирован в 13:39.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
На место ЧП выезжали ГУ «СП и АСР» ДЧС (30 сотрудников и 6 ед. техники).
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