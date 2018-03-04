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В Алматинской области ожидается повышение уровня подземных вод

Для того чтобы предотвратить ЧС в селе Шарын на строительство дренажной системы протяженностью 4,3 км в 2017 году из местного бюджета было выделено 45,4 млн тенге.

Фото : inform.kz 4 марта 2018, 15:20

Повышение уровня подземных вод этой весной ожидается в Уйгурском районе Алматинской области. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева на депутатский запрос, передает МИА «Казинформ».

«Данные мониторинговых исследований, проводимых Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан по наблюдательному посту «Шонжа-Таскарасу», расположенному вблизи населенного пункта Шарын, показывают повышение уровня подземных вод в паводковый период. Из-за значительных осадков, выпавших зимой, весной текущего года возможно значительное повышение уровней подземных вод в этом районе», - говорится в ответе.

Для того чтобы предотвратить ЧС в селе Шарын на строительство дренажной системы протяженностью 4,3 км в 2017 году из местного бюджета было выделено 45,4 млн тенге. По информации акимата Алматинской области, выполненные работы приняты по акту приемочной комиссии 30 октября 2017 года.

Кроме того, для строительства дренажной системы протяженностью 7,5 км акиматом области прорабатывается вопрос выделения дополнительных средств из областного бюджета в сумме 59 млн тенге, который будет рассмотрен при уточнении бюджета области на 2018 год.

«В то же время вопросы составления гидрогеологической карты с нанесением существующих скважин, указанием их расходов, а также выработки рекомендаций по эффективному и комплексному использованию термальных вод Уйгурского района Алматинской области предполагается проработать в рамках программы «Научно-методическое и геоинформационно-аналитическое обеспечение рационального использования и охраны подземных вод Республики Казахстан в условиях климатических и антропогенных изменений» на 2018-2020 годы», - проинформировал глава Правительства.

По его словам, эта программа одобрена решением Национального научного совета Министерства образования и науки Республики Казахстан, которую в установленном законодательством порядке планируется вынести на рассмотрение Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК в первой декаде марта текущего года.


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