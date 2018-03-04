Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли детали шикарной свадьбы

Всего на территории Виндзорского замка ожидаются 2640 человек – именно столько было отправлено приглашений.

Влюбленные активно готовятся к церемонии бракосочетания. Она пройдет в Виндзорском замке уже этой весной, сообщает Starhit.ru.

19 мая состоится свадьба принца Гарри и звезды сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл. Кенсингтонский дворец выпустил официальное заявление, приоткрыв некоторые детали предстоящего торжества, обещающего стать одним из самых обсуждаемых событий этой весны.

Сообщается, что Гарри и Меган хотят разделить это важное событие не только с родными и близкими. Всего на территории Виндзорского замка ожидаются 2640 человек – именно столько было отправлено приглашений.

В числе гостей торжества ожидаются 1200 британцев из разных слоев общества, 200 человек из благотворительных фондов и организаций, 100 учащихся двух школ, расположенных рядом с замком, 610 прихожан, а также 530 сотрудников дворцовых служб.

Ранее в прессе сообщили о знаменитостях, которых ожидают на церемонии члены королевской семьи. По некоторым данным, Гарри и Меган отправили письмо Эду Ширану с предложением выступить на свадьбе. Сам артист признавался, что не против спеть для влюбленных, но официального подтверждения этой информации пока не появлялось. Почетным гостем пары станет Элтон Джон. Вполне возможно, что он тоже обрадует гостей своими песнями.

Кроме того, звезда сериала «Форс-мажоры», будучи большой поклонницей Spice Girls, решила предложить им выступить в важный для нее день. В эфире одного из телешоу участница группы Мелани Браун подтвердила, что коллектив действительно пригласили на свадьбу. Артистки собираются устроить концерт для молодоженов и их гостей.

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