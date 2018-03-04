Алматинцам показали технику ЧС

Для жителей и гостей города Алматы представлена современная пожарная и специальная техника, применяемая органами гражданской защиты при выполнении задач по ликвидации ЧС.

Департаментом по ЧС г.Алматы совместно с территориальными подразделениями КЧС МВД РК и «Службой спасения г. Алматы» в рамках празднования Всемирного Дня Гражданской обороны на площади «Астана» организован практический показ аварийно–спасательной техники, пожарно-технического имущества и оборудования пожарных подразделений,сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС г.Алматы.

Для жителей и гостей города Алматы представлена современная пожарная и специальная техника, применяемая органами гражданской защиты при выполнении задач по ликвидации ЧС. Более 40 единиц.

Выставленная техника была в полном распоряжении горожан и гостей города: можно было посидеть в кабине пожарного автомобиля, осмотреть аварийно-спасательные инструменты, узнать тактико-технические характеристики и, конечно же, оставить фото на память. Пожарные, спасатели рассказывали всем посетителям о возможностях техники и оборудования, находящегося в автомобилях.

Был продемонстрирован единственный в Казахстане пожарно-спасательный мотоциклетный экипаж быстрого реагирования, предназначенного для оперативного реагирования на ЧС в условиях автомобильных заторов крупного мегаполиса. Кроме того, школьники на практике опробовали ранцевую систему импульсного пожаротушения и стреляли струей пены из «пожарного пистолета» в мишень.

Жители и гости города имели возможность подняться в люльке самого высокого в Казахстане коленчатого подъемника предназначенного для спасения людей с высоты 90 метров.

Вездеход с высокой проходимостью «Марш Бронто» с диаметром колеса 150см. Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК и медико-спасательный реанимобиль Центра медицины катастроф КЧС МВД РК вызвал большой интерес среди молодежи города, оказалось немало желающих побывать на месте водителя этой машины и рассмотреть все оборудование изнутри и снаружи.

Также населению и учащимся представлен уникальный тренажер - симулятор землетрясений на мобильной платформе. Спасатели провели уроки безопасности при ЧС с демонстрацией на тренажёре имитации горизонтальных и вертикальных толчков землетрясения до 6-ти баллов.

В развернутом палаточном городке сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы с представителями «Общества красного полумесяца» города Алматы в игровой форме обучали «Азбуке выживания» в различных чрезвычайных ситуациях.

В свою очередь, сотрудники Департамента ознакомили учеников выпускных классов с условиями поступления в Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК.

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