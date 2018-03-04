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В Костанае собака загрызла человека

Мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Фото : 12 Канал4 марта 2018, 16:13

На территории одного из предприятий Костаная на мужчину напала собака, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Мужчину доставили в Костанайскую областную больницу. По словам главного врача учреждения Юрия Моисеева, мужчина поступил с укусами на теле.

«Его сразу же положили в реанимацию. Не приходя в сознание, он скончался», — сообщил Юрий Моисеев.

В пресс-службе ДВД Костанайской области в ответе на запрос информацию подтвердили.

«По факту смерти 59-летнего жителя города Житикары вследствие укусов собаки ведется досудебное расследование. В отношении руководителя предприятия, на котором работал потерпевший, возбуждено административное производство по статье 408 части 2 КоАП РК «Нарушение правил содержания и выгула собак, повлекшее причинение вреда здоровью», — говорится в ответе на запрос.


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