В Костанае собака загрызла человека
Мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание.
Фото : 12 Канал4 марта 2018, 16:13
На территории одного из предприятий Костаная на мужчину напала собака, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
Мужчину доставили в Костанайскую областную больницу. По словам главного врача учреждения Юрия Моисеева, мужчина поступил с укусами на теле.
«Его сразу же положили в реанимацию. Не приходя в сознание, он скончался», — сообщил Юрий Моисеев.
В пресс-службе ДВД Костанайской области в ответе на запрос информацию подтвердили.
«По факту смерти 59-летнего жителя города Житикары вследствие укусов собаки ведется досудебное расследование. В отношении руководителя предприятия, на котором работал потерпевший, возбуждено административное производство по статье 408 части 2 КоАП РК «Нарушение правил содержания и выгула собак, повлекшее причинение вреда здоровью», — говорится в ответе на запрос.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4907199-9e80da44e0535481e79e98188a5b675a
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript