Участникам перестрелки в поселке Курык вынесли приговор

В ходе перестрелки пострадали восемь человек.

Участникам перестрелки в Мангистауской области вынесли приговор, сообщает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

По материалам дела, между двумя группами молодых людей возник конфликт. Они назначили друг другу встречу у одного из продуктовых магазинов в поселке Курык. Одна из групп прибыла на место разборки с обрезами. Один из участников группировки выстрелил в воздух, второй начал стрелять по молодым людям. После чего нападавшие скрылись с места преступления.

В ходе потасовки пострадали восемь человек. Прибывшим медикам удалось спасти их жизни.

Позже все участники конфликта были задержаны полицией.

Стрелявшего по людям приговорили к 11 годам лишения свободы. Еще одному участнику досталось четыре года. В отношении третьего нападавшего назначен условный срок – два года.

Приговор вступил в законную силу.

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