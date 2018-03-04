Ляззат Акшаева стала шестой на турнире «Arnold Classic-2018»

Культуристка Ляззат Акшаева демонстрировала свое мастерство в категории «Бикини» среди топ-10 самых лучших мировых спортсменок и заняла шестое место.

В финале ежегодного турнира «Arnold Classic» в столице штата Огайо - Коламбус - Ляззат Акшаева заняла шестое место, сообщает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

Об этом рассказал Нурсултан Амантай, президент федерации Мангистауской области по бодибилдингу и фитнесу, и являющийся личным тренером спортсменки.

Культуристка Ляззат Акшаева демонстрировала свое мастерство в категории «Бикини» среди топ-10 самых лучших мировых спортсменок и заняла шестое место. Это уже, по словам Нурсултана Амантая, большая победа.

- Честно, я переживал за нее больше, чем кто-либо другой, потому что это все-таки совместная работа. Мы шли к этому три года. Я был готов ко всему, и вот произошло чудо. Она для меня уже победитель - достигла такого уровня в США, где индустрия фитнеса развита на 50 лет вперед. Ее шаг, ее подготовка, ее цель, которую она поставила перед собой, позволили достичь такого результата. Это для меня большая награда - это прорыв в истории Казахстана, - поделился Нурсултан Амантай.

- На этом мы не заканчиваем. Уверен, что еще вернемся за «золотом». Мы еще молоды и полны сил. Как говорится, целься в луну, и даже если промахнешься - окажешься среди звезд, - дополнил тренер спортсменки.

Как сказала сама Ляззат, ей хотелось участвовать для того, чтобы увидеть и понять самой, какие критерии существуют в стране, где этот вид спорта развит уже давно.

Ляззат Акшаева тренируется под руководством Нурсултана Амантая в спортивном комплексе «Меловой» в Актау.

Ляззат Акшаева ранее завоевала титул «Мисс Мангистау-2016».

В 2017 году она стала первой на чемпионате Средней Азии и Казахстана по бодибилдингу и фитнесу.

В этом же 2017 году Ляззат Акшаева принесла Казахстану золотую медаль на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу в Монголии.