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Худшему фильму 2017 года вручена "Золотая малина"

Им стал «Эмоджи фильм» режиссера Тони Леондиса.

Фото : 4 марта 2018, 17:40

Организаторы американской антипремии «Золотая малина» назвали худший фильм 2017 года.

Им стал «Эмоджи фильм» режиссера Тони Леондиса, следует из ролика, опубликованного на YouTube-канале премии.

Картина получила антинаграду за худший сценарий, а Леондис был назван худшим режиссером.

На звание самого худшего фильма прошедшего года также претендовали «Спасатели Малибу», «На пятьдесят оттенков темнее», «Трансформеры: последний рыцарь» и «Мумия».

Статуэтку за худшую мужскую роль получил Том Круз, сыгравший в «Мумии», а антипремии в номинации «Худшая актриса» удостоился Тайлер Перри, исполнивший женскую роль в «Хеллоуин Мэдеи 2».

В январе сообщалось, что среди номинантов на «Золотую малину» оказались актер Джонни Депп, а также актрисы Эмма Уотсон и Дженнифер Лоуренс.

Источник: Lenta.ru


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