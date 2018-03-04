Худшему фильму 2017 года вручена "Золотая малина"
Им стал «Эмоджи фильм» режиссера Тони Леондиса.
Организаторы американской антипремии «Золотая малина» назвали худший фильм 2017 года.
Им стал «Эмоджи фильм» режиссера Тони Леондиса, следует из ролика, опубликованного на YouTube-канале премии.
Картина получила антинаграду за худший сценарий, а Леондис был назван худшим режиссером.
На звание самого худшего фильма прошедшего года также претендовали «Спасатели Малибу», «На пятьдесят оттенков темнее», «Трансформеры: последний рыцарь» и «Мумия».
Статуэтку за худшую мужскую роль получил Том Круз, сыгравший в «Мумии», а антипремии в номинации «Худшая актриса» удостоился Тайлер Перри, исполнивший женскую роль в «Хеллоуин Мэдеи 2».
В январе сообщалось, что среди номинантов на «Золотую малину» оказались актер Джонни Депп, а также актрисы Эмма Уотсон и Дженнифер Лоуренс.
Источник: Lenta.ru
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