В Алматы мужчина на глазах у матери украл ребенка
По словам мамы мальчика, это не отец.
Фото : bluechameleon - Aminus34 марта 2018, 17:47
Пост о похищении разместила в Facebook адвокат Жанна Мухамади, которая проезжала мимо и обратила внимание на плачущую женщину с коляской, сообщает zakon.kz.
В районе Жандосова/Навои мужчина силой забрал у матери ребенка,- пишет Жанна. И это не отец. Ребенок в этой же одежде, что на фото, в черных штанах.
По имеющейся информации, сейчас мама в УВД Ауэзовского района.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, видел его, просьба обратиться в полицию.
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