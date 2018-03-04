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В Алматы мужчина на глазах у матери украл ребенка

По словам мамы мальчика, это не отец.

Фото : bluechameleon - Aminus34 марта 2018, 17:47

Пост о похищении разместила в Facebook адвокат Жанна Мухамади, которая проезжала мимо и обратила внимание на плачущую женщину с коляской, сообщает zakon.kz.

В районе Жандосова/Навои мужчина силой забрал у матери ребенка,- пишет Жанна. И это не отец. Ребенок в этой же одежде, что на фото, в черных штанах.

По имеющейся информации, сейчас мама в УВД Ауэзовского района.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, видел его, просьба обратиться в полицию.


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