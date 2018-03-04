Более 12 тысяч безработных ЮКО прошли обучение по программе занятости в прошлом году

Участвовать в программе может безработная или самозанятая молодежь до 29 лет.

В 2017 году более 12 тысяч человек получили краткосрочное обучение по программе «Продуктивной занятости и массового предпринимательства», сообщает МИА «Казинформ».

Некоторые из них обучались и проходили практику на базе текстильных предприятий AzalaTextile и «Гаухар» и областной ассоциации центра развития индустрии туризма TourLab. Для этой цели предприятия даже открыли учебные центры.

«Предприятие совместно с центром занятости набирает слушателей по специальностям, согласно потребностям в кадрах. Обучение длится от 1 до 6 месяцев. При этом теория составляет 40%, а практика - 60%. После чего молодежь может трудоустроиться на этом предприятии, либо открыть свое», - рассказал директор Палаты предпринимателей ЮКО Аскар Абубакиров.

План на этот год - 7293 человека. Сотню из них готова принять крупнейшая агропромышленная корпорация в Казыгуртском районе - ТОО «Аманкельды». В учебном центре при этом предприятии желающих обучат по специальностям: «агроном», «агроном по защите растений», «агрохимик» и «плодовод».

«В прошлом году на одного слушателя выделялось 46 750 тенге, из них 16 750 тенге - это была стипендия, 30 000 тенге получал учебный центр на расходы за обучение в месяц. Если студент приезжий, ему покрываются расходы на проезд и проживание», - добавил А. Абубакиров.

Участвовать в программе может безработная или самозанятая молодежь до 29 лет.

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