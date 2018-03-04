Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие дни

На равнинных территориях ожидается повышение дневных температур воздуха до 0 +7 градусов, выпадение сильных осадков, что приведет к таянию снег и формированию талового стока.

Большую часть территории республики ожидают осадки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

5-6 марта в Атырауской и Западно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается кратковременное повышение дневных температур воздуха до 0 +7 градусов, выпадение осадков (дождь, снег), местами сильных, что приведет к таянию снега, формированию талового стока на равнинной территории.

6-7 марта в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем 6 марта местами сильные осадки. Местами гололед, метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем 6, в течение суток 7 марта местами 30 м/с и более. Повышение температуры днем 6 марта до 0+5 градусов.

5-7 марта в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается выпадение осадков (преимущественно дождь), местами сильных, что будет способствовать ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек, формированию талового стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках. Возможны подъемы уровней и выход воды на пойменные участки.

Днем 5 марта в Костанайской области ожидается местами низовая метель, ветер 15-20 м/с.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!