Американец сошел с ума на Красной площади

О произошедшем известили сотрудников посольства США, которые проконтролируют оказание мужчине необходимой медицинской помощи.

В центре Москвы задержали американца, который пытался уверить окружающих, что на Красной площади кто-то роет тоннели в Латвию, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, мужчину, который странно себя вел, заметили на главной площади столицы у Кремля около 19:30 3 марта. Прибывшим по вызову врачам удалось установить, что неизвестный является 42-летним гражданином США. Медики предварительно диагностировали у него шизотипическое расстройство, однако госпитализировать мужчину не стали.

О произошедшем известили сотрудников посольства США, которые проконтролируют оказание мужчине необходимой медицинской помощи.

За день до этого, 2 марта, сотрудники полиции задержали у Кремля другого мужчину, 59-летнего Тамерлана, который также привлек внимание окружающих странными заявлениями — правоохранителям он рассказал, что его ведут за золотом некие голоса. В результате его доставили в отделение полиции, позже ему была оказана психиатрическая помощь.

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