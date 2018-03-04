Тренер "Кайрата": "Астана" обыграла нас за 5 минут

Карлос Феррер сказал, что ожидал прессинг с начала матча.

Карлос Феррер поздравил "Астану" с победой в Суперкубке и первым титулом в сезоне и отметил, что, несмотря на поражение, его команда навяжет борьбу "Астане" в чемпионате, сообщает BNews.kz.

"Нам было тяжело после первого гола, соперник, в свою очередь, почувствовав уверенность, оказал еще большее давление, что привело ко второму пропущенному голу, игра была закончена в течение 5 минут. Сейчас надо забыть про поражение и начать готовиться к началу сезона. У меня нет никаких сомнений, что наша команда будет играть и бороться за чемпионство в сезоне", - сказал главный тренер ФК "Кайрат" Карлос Феррер.

Он отметил, что в первом тайме его команде удавалось контролировать игру, обе команды не создали опасных моментов. Феррер сказал, что ожидал прессинг с начала матча, по его мнению, за первые пятнадцать минут "Кайрат" ощутил это давление.

"После первого тайма мы должны были получить больше пространства для контроля мяча и создания моментов. На данный момент команда не в лучших физических кондициях. Исход матча решили пять минут потери концентрации, и мы пропустили два мяча", - подытожил Феррер.