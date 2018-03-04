Коллеги Гребенщикова опровергли слухи о его госпитализации
Ранее несколько изданий сообщили, что 64-летний Гребенщиков госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Фото : 4 марта 2018, 19:31
Опровержение о госпитализации российского музыканта Бориса Гребенщикова в тяжелом состоянии опровергли его коллеги, информирует zakon.kz.
"Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию канала "Санкт Петербург" о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это — ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!", — говорится в сообщении в официальном аккаунте Гребенщикова в Facebook.
Борис Борисович Гребенщиков, известный также под псевдонимом БГ— русский поэт и музыкант, композитор, певец и лидер рок-группы "Аквариум".
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