Коллеги Гребенщикова опровергли слухи о его госпитализации

Ранее несколько изданий сообщили, что 64-летний Гребенщиков госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Опровержение о госпитализации российского музыканта Бориса Гребенщикова в тяжелом состоянии опровергли его коллеги, информирует zakon.kz.

"Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию канала "Санкт Петербург" о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это — ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!", — говорится в сообщении в официальном аккаунте Гребенщикова в Facebook.

Борис Борисович Гребенщиков, известный также под псевдонимом БГ— русский поэт и музыкант, композитор, певец и лидер рок-группы "Аквариум".

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