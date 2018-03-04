Отменивший из-за погоды занятия директор лицея в Темиртау подал в суд на отдел образования

Игорь Пашин требует признать незаконными и аннулировать приказы о выговоре.

Иск в суд против главы отдела образования Темиртау подал директор коммунального госучреждения "Первый Темиртауский классический лицей" Игорь Пашин с требованием признать незаконными и аннулировать два приказа о выговоре и строгом выговоре, передает Today.kz.

Первый приказ от 24 октября прошлого года о привлечении директора лицея к дисциплинарной ответственности в виде выговора был вынесен руководителем отдела образования Темиртау за то, что он не принял оперативно меры, когда от родителей учеников стали поступать жалобы на некачественную еду в столовой.

Второй приказ о наказании в виде строгого выговора был вынесен через два месяца, за то, что директор лицея 25 декабря отменил занятия для всех классов из-за гололеда. Как выяснилось, он должен был соблюсти специальную процедуру с предварительным уведомлением городского отдела образования.

То, что формулировка "компенсировать пропущенное учебное время за счет каникул" неверная и незаконная, директор лицея понял в тот же день и тут же отменил свой приказ, издав новый. В нем он отменил занятия для учащихся с 1 по 11 классы без намерений компенсировать занятия за счет каникул.

Два приказа о наказаниях директор считает незаконными.

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