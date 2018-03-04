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Ксению Собчак повалили на землю. "Это за Жириновского!"

Кандидаты в президенты Жириновский и Собчак уже дважды успели поссориться на телевидении.

Фото : Online8124 марта 2018, 20:04

Ксения Собчак опубликовала твит, где утверждает, что на нее напали, сообщает zakon.kz.

Ксения утверждает, что ее повалили на землю. Нападавший при это выкрикнул имя другого кандидата Владимира Жириновского.

Подробности нападения пока неизвестны.

Кандидаты в президенты Жириновский и Собчак уже дважды успели поссориться на телевидении.

Так, во время дебатов Собчак облила Жириновского водой из своего стакана в ответ на ругательства в свой адрес. После этого телеведущая заявила СМИ, что подаст на Жириновского в суд.

Второй раз перепалка состоялась в студии канала "Россия 24", где кандидаты в президенты бурно выясняли родственные связи друг-друга.


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