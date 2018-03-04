Ксению Собчак повалили на землю. "Это за Жириновского!"

Кандидаты в президенты Жириновский и Собчак уже дважды успели поссориться на телевидении.

Ксения Собчак опубликовала твит, где утверждает, что на нее напали, сообщает zakon.kz.

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.

Ксения утверждает, что ее повалили на землю. Нападавший при это выкрикнул имя другого кандидата Владимира Жириновского.

Подробности нападения пока неизвестны.

Кандидаты в президенты Жириновский и Собчак уже дважды успели поссориться на телевидении.

Так, во время дебатов Собчак облила Жириновского водой из своего стакана в ответ на ругательства в свой адрес. После этого телеведущая заявила СМИ, что подаст на Жириновского в суд.

Второй раз перепалка состоялась в студии канала "Россия 24", где кандидаты в президенты бурно выясняли родственные связи друг-друга.

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