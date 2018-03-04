Нурислам Санаев принес Казахстану второе «золото» в вольной борьбе на ЧА-2018

В решающей схватке наш борец со счетом 6:2 победил японца Казую Коянаги.

Казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев (61 кг) выиграл золотую медаль чемпионата Азии-2018 в Бишкеке, сообщает СИА «SPORTINFORM».

В решающей схватке наш борец со счетом 6:2 победил японца Казую Коянаги.

Для казахстанских «вольников» это вторая награда высшей пробы ЧА-2018, вчера лучшим в своем весе стал Даулет Ниязбеков.

Впереди еще финал с участием Адилета Давлумбаева, а также матчи за «бронзу», в которых выступят Данияр Кайсанов и Азамат Даулетбеков. Супертяж Даулет Шабанбай закончил выступления в 1/8 финала.