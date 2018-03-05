Нападающего "Астаны" окунули в торт

Так товарищи по команде поздравили Джордже Деспотовича с победой и с днем рождения.

После победы «Астаны» над алматинским «Кайратом» в матче за Суперкубок Казахстана-2018 нападающего столичной команды Джордже Деспотовича ждало персональное поздравление, сообщает Sports.kz.

Сегодня сербскому футболисту исполнилось 25 лет, и его партнеры и болельщики не могли проигнорировать это событие. Когда игроки «Астаны» совершали круг почета по «Астана Арене», вынесли торт со свечками. Джордже начал задувать их, а Дмитрий Шомко решил пошутить и окунул того лицом в торт.

Также фанаты растянули на трибунах баннер с надписью «Happy B-day, Djordje 9!».

«Астана» обыграла «Кайрат» со счетом 3:0 (Марин Томасов оформил дубль, еще один мяч забил Иван Маевский) и выиграла Суперкубок Казахстана в третий раз в истории.