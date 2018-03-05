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В польском городе Познань обрушился жилой дом, есть жертвы

Состояние троих раненых оценивается как тяжелое. Среди них есть ребенок.

Фото : Radio Poznań5 марта 2018, 01:08

Три человека погибли и более 20 ранены в результате взрыва газа с последующим обрушением четырехэтажного жилого дома в польском городе Познань, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пожарную службу Республики Польша.


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