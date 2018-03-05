В польском городе Познань обрушился жилой дом, есть жертвы

Состояние троих раненых оценивается как тяжелое. Среди них есть ребенок.

Три человека погибли и более 20 ранены в результате взрыва газа с последующим обрушением четырехэтажного жилого дома в польском городе Познань, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пожарную службу Республики Польша.

W kościele na Dębcu, nieopodal wybuchu kamienicy w #Poznan wywaliło witraże. To musiało być potężne. @AlertPoznan — Zofia Kędziora (@zofiakedziora) 4 марта 2018 г.

Позднее число жертв увеличилось до четырех. Состояние троих раненых оценивается как тяжелое. Среди них есть ребенок. В настоящее время на месте происшествия идут спасательные работы, поскольку под завалами могут находиться люди. Их ищут в том числе с помощью специально обученных собак. Спасатели пока не используют тяжелую технику. Жильцов дома, которым не требуется госпитализация, городские власти разместили в близлежащей гостинице.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!