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Из-за плохих погодных условий закрыли трассу в ЗКО

Трассу закрыли из-за метели и плохой видимости.

Фото : RIA565 марта 2018, 01:20

В ЗКО закрыли трассу Чапаево-Жалпактал- граница РФ, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Служба спасения распространила информацию о том, что 4 марта закрыта трасса Чапаево-Жалпактал - граница РФ.

По словам заместителя начальника МПС ЗКО Кенжебека КУСПАЕВА, трассу закрыли из-за метели и плохой видимости.


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