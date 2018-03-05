Из-за плохих погодных условий закрыли трассу в ЗКО
Трассу закрыли из-за метели и плохой видимости.
Фото : RIA565 марта 2018, 01:20
В ЗКО закрыли трассу Чапаево-Жалпактал- граница РФ, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Служба спасения распространила информацию о том, что 4 марта закрыта трасса Чапаево-Жалпактал - граница РФ.
По словам заместителя начальника МПС ЗКО Кенжебека КУСПАЕВА, трассу закрыли из-за метели и плохой видимости.
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