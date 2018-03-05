Англичанин выжил после удара в 11 тысяч вольт

Житель Великобритании прикоснулся к ветке дерева, находящейся на линии электропередачи под напряжением в 11 киловольт, и при этом ощутил только легкое покалывание в кончиках пальцев.

Всё случилось в городе Моттрам неподалеку от Манчестера, где прошел шторм «Эмма». После шторма на линиях электропередачи осталось много мусора и веток деревьев. Мужчина как раз и попытался убрать одну из них, сообщает НТВ со ссылкой на сайт энергетической компании Electricity North West.

Однако, ощутив покалывание, британец отказался от своей затеи и вызвал специалистов. Они отметили, что в тот момент линия находилась под напряжением в 11 киловольт, отключили подачу электричества и посоветовали мужчине больше не подходить к месту происшествия.

По мнению электриков, мужчина — самый удачливый из ныне живущих, потому что смог избежать верной смерти. Также эксперты пояснили, что выжить британцу помогли перчатки и сапоги, которые были на нем в момент происшествия. Кроме того, ветка была полностью сухой и сила тока оказалась сравнительно небольшой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!