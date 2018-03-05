Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Англичанин выжил после удара в 11 тысяч вольт

Житель Великобритании прикоснулся к ветке дерева, находящейся на линии электропередачи под напряжением в 11 киловольт, и при этом ощутил только легкое покалывание в кончиках пальцев.

Фото : The Position Light5 марта 2018, 01:31

Всё случилось в городе Моттрам неподалеку от Манчестера, где прошел шторм «Эмма». После шторма на линиях электропередачи осталось много мусора и веток деревьев. Мужчина как раз и попытался убрать одну из них, сообщает НТВ со ссылкой на сайт энергетической компании Electricity North West.

Однако, ощутив покалывание, британец отказался от своей затеи и вызвал специалистов. Они отметили, что в тот момент линия находилась под напряжением в 11 киловольт, отключили подачу электричества и посоветовали мужчине больше не подходить к месту происшествия.

По мнению электриков, мужчина — самый удачливый из ныне живущих, потому что смог избежать верной смерти. Также эксперты пояснили, что выжить британцу помогли перчатки и сапоги, которые были на нем в момент происшествия. Кроме того, ветка была полностью сухой и сила тока оказалась сравнительно небольшой.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты