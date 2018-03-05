Очевидцы засняли огненный болид в небе над Екатеринбургом

Вспышка, которая ослепила южноуральцев, была ярче полной Луны минимум в 10 раз.

3 марта около двух часов ночи, летящий шар, попал в кадр видеорегистратора жителя Екатеринбурга, сообщает u24.r.

Примерно в это же время небо над Челябинском и другими южноуральскими городами озарила яркая вспышка. Ее также зафиксировала камера видеонаблюдения одного из очевидцев. По мнению ученых, это был суперболид, который пролетел на огромной скорости над Уралом.

- На видео из Екатеринбурга видна синяя вспышка, это говорит о высокой температуре и скорости, - рассказал U24 Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ. - Дробление тоже видно. Когда яркость больше Венеры, эти небесные тела относят к болидам, но в данном случае яркость сравнима с полной Луной, его можно назвать суперболидом.

По мнению эксперта, если метеорит летел со скоростью 30 км/с, то при входе в атмосферу его вес был не менее 10 кг, а диаметр - полметра. Но, возможно, параметры космического гостя были и больше. Сама вспышка, которая ослепила южноуральцев, была ярче полной Луны минимум в 10 раз.

Яркость вспышки на видео из Челябинска сравнима с освещенностью под фонарями. Такое явление в одной местности можно увидеть один раз в несколько лет.

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