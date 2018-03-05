В Италии явка на парламентских выборах превысила 70%
На данный момент подсчитаны данные по явке в 1,3 тысячи из 7,96 тысячи коммун, где проводится голосование.
Фото : © РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео5 марта 2018, 06:00
Явка на парламентских выборах в Италии по состоянию на 23.00 (04.00 по времени Астаны), когда закрылись избирательные участки, составила 73,03%, сообщает РИА Новости.
На данный момент подсчитаны данные по явке в 1,3 тысячи из 7,96 тысячи коммун, где проводится голосование.
Ранее сообщалось, что итоговая явка, по мнению местных наблюдателей, не превысит 70%.
На избирательные участки в Италии в воскресенье были приглашены более 46 миллионов граждан, которым предстояло определить новый состав обеих палат национального парламента.
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