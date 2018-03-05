В Италии явка на парламентских выборах превысила 70%

На данный момент подсчитаны данные по явке в 1,3 тысячи из 7,96 тысячи коммун, где проводится голосование.

Явка на парламентских выборах в Италии по состоянию на 23.00 (04.00 по времени Астаны), когда закрылись избирательные участки, составила 73,03%, сообщает РИА Новости.

На данный момент подсчитаны данные по явке в 1,3 тысячи из 7,96 тысячи коммун, где проводится голосование.

Ранее сообщалось, что итоговая явка, по мнению местных наблюдателей, не превысит 70%.

На избирательные участки в Италии в воскресенье были приглашены более 46 миллионов граждан, которым предстояло определить новый состав обеих палат национального парламента.

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