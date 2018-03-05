В Лос-Анджелесе звезды кино прибыли на церемонию вручения кинопремии Оскар
Категорий всего 24, начнется все со вручения статуэтки исполнителю лучшей, по мнению киноакадемии, мужской роли второго плана, а закончится, конечно, объявлением фильма года.
Церемония вручения наград Американской киноакадемии, известная как "Оскар", начнется в 4:00 по московскому времени (7:00 по времени Астаны), сообщает ТАСС.
Первые звезды уже пошли по красной дорожке, но это ранние гости: полномасштабное шествие по красной дорожке стартует в 8:30 по времени Астаны.
Номинанты на "Оскар" в этом году были объявлены еще 23 января.
Категорий всего 24, начнется все со вручения статуэтки исполнителю лучшей, по мнению киноакадемии, мужской роли второго плана, а закончится, конечно, объявлением фильма года.
За кадром традиционно останется грандиозная подготовка к церемонии. Она началась еще 2 марта, тогда десятки рабочих начали расстилать гигантскую красную дорожку.
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