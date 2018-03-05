Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Лос-Анджелесе звезды кино прибыли на церемонию вручения кинопремии Оскар

Категорий всего 24, начнется все со вручения статуэтки исполнителю лучшей, по мнению киноакадемии, мужской роли второго плана, а закончится, конечно, объявлением фильма года.

Фото : Jordan Strauss/Invision/AP5 марта 2018, 06:22

Церемония вручения наград Американской киноакадемии, известная как "Оскар", начнется в 4:00 по московскому времени (7:00 по времени Астаны), сообщает ТАСС.

Первые звезды уже пошли по красной дорожке, но это ранние гости: полномасштабное шествие по красной дорожке стартует в 8:30 по времени Астаны.

Номинанты на "Оскар" в этом году были объявлены еще 23 января.

Категорий всего 24, начнется все со вручения статуэтки исполнителю лучшей, по мнению киноакадемии, мужской роли второго плана, а закончится, конечно, объявлением фильма года.

За кадром традиционно останется грандиозная подготовка к церемонии. Она началась еще 2 марта, тогда десятки рабочих начали расстилать гигантскую красную дорожку.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты