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В Казахстане новые паспорта для автомобилей заработают с 1 июля

В электронный паспорт запишут всю историю машины или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС.

Фото : соцсети5 марта 2018, 06:30

С 1 июля 2018 года в Казахстане начнут работать электронные паспорта транспортных средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на публикацию Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса в Facebook.

АКАБ включится в работу по введению электронных автопаспортов в Казахстане

Электронный паспорт создаст максимально полную историю «жизни» автомобиля, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, участия автотранспортных средств в дорожно-транспортных происшествиях.

"Переход с 1 июля 2018 года на электронные паспорта транспортных средств позволит упростить в Евразийском экономическом союзе оформление документов и снизить операционные издержки бизнеса, а также реализовать принцип прозрачности и прослеживаемости на всех этапах эксплуатации автотранспорта", - говорится в сообщении.

В электронный паспорт запишут всю историю машины или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС. Это должно усложнить искажение информации, сделает невозможной подделку таких документов. В Будущем при покупке машины на вторичном рынке любой желающий сможет посмотреть ее историю на специальном портале.

Переход на электронные техпаспорта будет постепенным. Паспорт будет един для всех стран ЕАЭС.


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