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Режиссер «Истории игрушек» надел «счастливые трусы» перед «Оскаром»

Он надеется, что они принесут ему удачу на церемонии объявления лауреатов премии, которая проходит в Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта.

Фото : Twitter5 марта 2018, 07:02

Режиссер Ли Анкрич, номинированный на «Оскар» за анимационный фильм «Тайна Коко», показал в Twitter «счастливые» трусы, пишет Лента.ру.

Он надеется, что они принесут ему удачу на церемонии объявления лауреатов премии, которая проходит в Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта.

«Моя удивительная жена сделала их для меня семь лет назад. Теперь мы надеемся, что они сработают этим вечером», — написал постановщик, прикрепив к посту снимок трусов от Calvin Klein.

За премию в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм», кроме «Тайны Коко», борются картины «Босс-молокосос», «Добытчица», «Фердинанд» и «Ван Гог. С любовью, Винсент».

В 2011 году Анкрич удостоился «Оскара» за ленту «История игрушек: Большой побег».


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