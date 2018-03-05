Как посетители ресторана в Алматы отреагировали на просьбу о помощи

Мальчик просил у посетителей накормить его, так как голоден.

В Алматы волонтеры провели социальный эксперимент. Ребенок и пожилая женщина просили помощи у посетителей ресторана, пишет Zakon.kz со ссылкой на InAlmaty.

В одном из ресторанов быстрого питания, согласно сценария, мальчик просил у посетителей накормить его, так как голоден. Пожилая женщина просила милостыню по причине маленькой пенсии, которая вся уходит на лекарства.

Необходимо отметить, что желающих оказать поддержку оказалось больше, чем отказавшим в милостыне. В основном люди без вопросов отдавали еду или деньги. В случае с мальчиком двое поинтересовались его историей. Одна девушка спросила, не потратил ли он деньги на компьютерный клуб. Мужчина, оказавший ребенку помощь, спросил, где его мама. На что ребенок ответил, что мама дома и болеет.

После эксперимента несколько невольных участников высказались о ситуации.

«Я считаю, что каждый должен задумать над тем, что, если случаются такие случаи, безусловно нужно отзываться положительно», - сказала девушка.

«Я считаю, что никогда не нужно оставаться равнодушными к людям, которые нуждаются в помощи. Я так показываю пример своим братишкам и сестренкам», - поделилась другая респондентка.

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