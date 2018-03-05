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Повар раскрыл "оскаровское" меню

Гостям мероприятия будут предложены чёрные трюфели, королевские крабы и икра в тарталетках из съедобного золота.

Фото : Life.ru5 марта 2018, 07:22

Гостей и лауреатов 90-й церемонии вручения наград премии "Оскар" ожидает изысканное меню. Об этом агентству Reuters сообщил австрийский шеф-повар Вольфган Пак, который отвечает за праздничное меню, передает Лайф.

К праздничному пиру, который состоится после вручения всех наград американской киноакадемии, было закуплено порядка тонны морепродуктов, почти 150 килограммов мраморной говядины и полторы тысячи перепелиных яиц.

Гостям мероприятия также будут предложены чёрные трюфели, королевские крабы и икра в тарталетках из съедобного золота. Кроме того, в распоряжении звёзд будут "Оскары" из шоколада или копчёного лосося.

Спиртное привезут из винодельни режиссёра Френсиса Копполы. Всего будет выпито почти 1400 бутылок шампанского.

Готовит уже много лет знаменитый австрийский шеф-повар Вольфган Пак.

Напомним, церемония вручения премий "Оскар" проходит в ночь на 5 марта. Начало — 5:30 по времени Астаны.


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