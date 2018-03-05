Как применять налоговые льготы при осуществлении электронной торговли товарами

ДГД по г. Алматы сообщает:

Для целей налогообложения подпунктом 65) пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса определено понятие электронная торговля товарами:

Электронная торговля товарами - это предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет-магазин и (или) интернет-площадку при одновременном соблюдении следующих условий:

- оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронной форме;

- оплата за товары производится безналичным платежом;

- наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность.

Также подпунктами 29) и 30) пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса приведены понятия интернет-площадка и интернет-магазин.

Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 88 Налогового кодекса налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере электронной торговли товарами подлежат постановке на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности.

При этом постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности - электронная торговля товарами, производится на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, в порядке, определяемом Законом РК «О разрешениях и уведомлениях», в соответствии со вторым абзацем пункта 4 статьи 88 Налогового кодекса.

Данное уведомление, представляется в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельного вида деятельности на бумажном носителе или в электронном виде через Государственную базу данных «Е-Лицензирование» (далее - ГБД ЕЛ).

Кроме того, статьями 89 и 90 Налогового кодекса установлен порядок изменения и дополнения регистрационных данных налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, а также его снятие с регистрационного учета.

В соответствии с пунктом 3 статьи 293 Налогового кодекса налогоплательщик, осуществляющий электронную торговлю товарами, уменьшает корпоративный подоходный налог, исчисленный в соответствии со статьей 302 Налогового кодекса, на 100%.

Положения данного пункта применяются в случае, если доходы от осуществления электронной торговли товарами, с учетом превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникшего по операциям по такой деятельности, составляют не менее 90% совокупного годового дохода. При несоблюдении данного условия налогоплательщик не вправе применять положения данной статьи.

Согласно подпункту 2) статьи 33 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Налогового кодекса» от 25 декабря 2017 года № 121-VI (далее - Закон) пункт 2 статьи 357 Налогового кодекса до 1 января 2020 года действует в следующей редакции: «облагаемая сумма дохода индивидуального предпринимателя, применяющего общеустановленный режим налогообложения, определяется в следующем порядке:

облагаемый доход индивидуального предпринимателя, определенный в соответствии со статьей 366 Налогового кодекса,

минус

облагаемый доход индивидуального предпринимателя, осуществляющего электронную торговлю товарами,

минус

сумма корректировки дохода, предусмотренной пунктом 1 статьи 341 Налогового кодекса,

минус

сумма налоговых вычетов в размере и порядке, указанных в статье 342 Налогового кодекса.

Уменьшение облагаемой суммы дохода индивидуального предпринимателя на облагаемый доход индивидуального предпринимателя, осуществляющего электронную торговлю товарами, производится в случае, если доходы от осуществления электронной торговли товарами с учетом превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникших по операциям по такой деятельности, составляют не менее 90% дохода индивидуального предпринимателя, полученного совокупно за налоговый период. При несоблюдении данного условия индивидуальный предприниматель не вправе применять положения абзацев третьего и четвертого части первой данного пункта.

Также статьей 48 Закона установлено, что индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли, производят исчисление суммы индивидуального подоходного налога, включаемого в стоимость патента, путем применения ставки в размере 2% к объекту налогообложения, за исключением доходов, получаемых путем безналичных расчетов, которые облагаются по ставке 1%.

На основании вышеизложенного, зарегистрированным НП предоставляются налоговые преференции при соблюдении норм Налогового кодекса.

В целях налогового администрирования НП Налоговым кодексом предусмотрено следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Налогового кодекса лица, осуществляющие электронную торговлю товарами и применяющие нормы налогового законодательства Республики Казахстан в части уменьшения исчисленной суммы корпоративного подоходного налога, уменьшения облагаемой суммы дохода индивидуального предпринимателя на облагаемый доход индивидуального предпринимателя, уменьшения облагаемого дохода физического лица на налогооблагаемый доход индивидуального предпринимателя, обязаны предоставлять информацию по такой деятельности в налоговый орган по месту нахождения в порядке, сроки и по форме, которые утверждены уполномоченным органом.

Зарегистрированный НП выбирает форму представления сведений либо путем выписки электронного счет-фактуры (далее - ЭСФ) по каждой оформленной сделке (ежедневно) либо посредством представления сведений для налогоплательщиков - ежегодно. При этом в случае принятия НП решения о выписке ЭСФ, обязательства по представлению формы сведений о заключенных сделках не возникают.

В соответствии с подпунктом 17) статьи 24 Налогового кодекса банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны представлять по налогоплательщикам, состоящим на регистрационном учете по деятельности, предусмотренной подпунктом 10) пункта 1 статьи 88 настоящего Кодекса, сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.

Пунктом 3 статьи 28 Налогового кодекса установлено, что лица, осуществляющие пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами представляют сведения по запросу налогового органа в порядке, сроки и по форме, которые утверждены уполномоченным органом.

На основании полученных сведений от НП, банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, лиц, осуществляющих пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами, а также выписанных НП ЭСФ, будет производиться автоматизированный камеральный контроль по соблюдению подпункта 65) пункта 1 статьи 1, пункта 3 статьи 293 Налогового кодекса, подпункта 2) статьи 33 Закона.