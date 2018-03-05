Документальный фильм о допинге в российском спорте получил «Оскар»

Вместе с «Икаром» за премию в категории документальных полнометражек боролись ленты «Последние люди Алеппо», «Стронг-Айленд», «Лица, деревни» и «Абакус».

Фото : фильм «Икар»

Американский документальный фильм «Икар» (Icarus), посвященный допингу в российском спорте и информатору WADA Григорию Родченкову, получил «Оскар», передает Лента.ру. Церемония награждения победителей, которая проходит в Лос-Анджелесе. Вместе с «Икаром» за премию в категории документальных полнометражек боролись ленты «Последние люди Алеппо», «Стронг-Айленд», «Лица, деревни» и «Абакус».

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