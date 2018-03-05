Документальный фильм о допинге в российском спорте получил «Оскар»
Вместе с «Икаром» за премию в категории документальных полнометражек боролись ленты «Последние люди Алеппо», «Стронг-Айленд», «Лица, деревни» и «Абакус».
Фото : фильм «Икар»5 марта 2018, 07:55
Американский документальный фильм «Икар» (Icarus), посвященный допингу в российском спорте и информатору WADA Григорию Родченкову, получил «Оскар», передает Лента.ру.
Церемония награждения победителей, которая проходит в Лос-Анджелесе.
Вместе с «Икаром» за премию в категории документальных полнометражек боролись ленты «Последние люди Алеппо», «Стронг-Айленд», «Лица, деревни» и «Абакус».
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4907244-0f7886b62c7a07663c8b4393f492e0fc
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript