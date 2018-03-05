Объявлены 10 финалисток конкурса «Мисс Казахстан»

Изначально жюри отобрали ТОП-20, а уже потом из них выбрали 10-ку.

Объявлены победительницы кастинга #хочустатьмиссказахстан2017, которые примут участие в финале конкурса «Мисс Казахстан» в Астане в марте, передает МИА «Казинформ».

«Выбрать ТОП-10 было очень сложно, так как поступило огромное количество заявок от самых прекрасных девушек со всего Казахстана. Изначально жюри отобрали ТОП-20, а уже потом из них выбрали 10-ку», - сообщили организаторы кастинга.

Представляем победительниц кастинга, которые прошли в финал «Мисс Казахстан»:

1. Бейсенгалиева Салима, 18 лет, Шымкент



2. Эйлем Ахметова, 19 лет, Алматы

3. Арысова Сания, 17 лет, Тараз

4. Анжелика Гит, 19 лет, Балхаш (Город будет представлен впервые на "Мисс Казахстан")

5. Карина Гурьянова, 20 лет, Шымкент.

6. Руденко Лиана, 18 лет , Уральск

7. Баратова Аружан, 18 лет, Алматы

8. Зайнура Давидова, 23 года, Алматы

9. Исмагамбет Асель, 21 год, Костанай

10. Маркалина Алена, 20 лет, Караганда.





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