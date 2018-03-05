Обновлены формы свидетельства по НДС и регистрации нерезидента

Приказом Министра финансов РК от 9 февраля 2018 года № 153 утверждены новые формы:

1) регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика Республики Казахстан.

В соответствии с пунктом 17 статьи 76 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года регистрация нерезидентов в качестве налогоплательщиков осуществляется налоговым органом с выдачей регистрационного свидетельства в течение трех дней;

2) свидетельства о постановке на регистрационной учет по налогу на добавленную стоимость.

В соответствии с пунктом 1 статьи 84 Налогового кодекса свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС удостоверяет факт постановки налогоплательщика на регистрационный учет по НДС, является бессрочным и представляется в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью должностного лица регистрирующего органа;

3) решения об отказе в снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость.

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Налогового кодекса налоговые органы отказывают налогоплательщику в снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость в течение пяти рабочих дней с даты подачи налогового заявления налогоплательщиком в следующих случаях:

1) за календарный год, предшествующий году подачи налогового заявления, размер облагаемого оборота налогоплательщика превысил минимум оборота по реализации, установленный пунктом 4 статьи 82 Налогового кодекса;

2) за период с 1 января текущего календарного года, в котором подано такое налоговое заявление, размер облагаемого оборота налогоплательщика превысил минимум оборота по реализации, установленный пунктом 4 статьи 82 Налогового кодекса;

4) решения о снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость.

В соответствии с пунктом 4 статьи 85 Налогового кодекса налоговые органы обязаны произвести снятие налогоплательщика с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость в течение пяти рабочих дней с даты подачи налогоплательщиком налогового заявления.

Снятие с регистрационного учета по НДС на основании решения налогового органа производится без уведомления налогоплательщика в случаях:

1) непредставления плательщиком налога на добавленную стоимость налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость по истечении шести месяцев после установленного Налоговым кодексом срока ее представления;

2) неисполнения налогоплательщиком требования, указанного в части первой пункта 5 статьи 70 Налогового кодекса, в случае отсутствия у такого налогоплательщика открытых банковских счетов на последнюю дату срока, установленного частью первой пункта 5 статьи 70 Налогового кодекса, для представления письменного пояснения;

3) неисполнения налогоплательщиком требования, установленного частью первой пункта 6 статьи 70 Налогового кодекса;

4) признания недействительной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица на основании вступившего в законную силу решения суда;

5) признания недействительной перерегистрации юридического лица на основании вступившего в законную силу решения суда;

6) если первый руководитель или единственный учредитель (участник) юридического лица, или индивидуальный предприниматель являются:

недееспособным или ограниченно дееспособным и (или) безвестно отсутствующим физическим лицом;

умершим (объявленным умершим) в случае, если с момента смерти (объявления умершим) истекло шесть месяцев;

физическим лицом, имеющим непогашенную или неснятую судимость по статьям 192-1, 216, 217 и 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года;

физическим лицом, имеющим непогашенную или неснятую судимость по статьям 216, 238, 240 и 245 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года;

физическим лицом, находящимся в розыске;

физическим лицом-иностранцем или лицом без гражданства, цель пребывания которого не связана с осуществлением трудовой деятельности в Республике Казахстан либо разрешенный срок его пребывания на территории Республики Казахстан истек;

бездействующим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом;

первым руководителем или единственным учредителем (участником) бездействующего юридического лица;

7) признания налогоплательщика бездействующим в порядке, определенном статьей 91 Налогового кодекса.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.