В Италии огласили предварительные результаты парламентских выборов

На выборах в сенат правоцентристы пока получают 36,85% голосов, Д5З – 30,4%, коалиция левоцентристов — 25,1%.

Правоцентристская коалиция набирает 37% голосов на выборах в обе палаты итальянского парламента, на втором месте "Движение 5 звезд" с 30%, по результатам подсчета 21% бюллетеней на выборах в сенат и 4% бюллетеней на выборах в палату депутатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

В палате депутатов правоцентристская коалиция в составе партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии" набирает 37,17% голосов.

"Лига" (20%) при этом неожиданно опережает "Вперед Италия" (12,9%). Первоначально разрыв составлял меньше 1 пункта.

"Движение 5 звезд" получает 29,8% голосов, правящая пока коалиция левоцентристских партий — 25,1%.

На выборах в сенат правоцентристы пока получают 36,85% голосов, Д5З – 30,4%, коалиция левоцентристов — 25,1%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!