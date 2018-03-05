Казахстанский студент погиб в США

Сегодня состоится прощание с Даиром Сагдиевым рядом с UCLA.

Студент из Казахстана Даир Сагдиев, обучавшийся в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA), погиб в США, сообщает Today.kz.

О его кончине сообщил его знакомый Асет Шатеков. Подробности о его кончине пока не сообщаются.

"К сожалению, трагически погиб Даир Сагдиев, студент UCLA. Даир был лучшим студентом на факультете биоинженерии. Также был талантливым историком и тюркологом, свободно владел несколькими языками, переводил исторические книги с французского языка", - написал в Facebook Асет Шатеков.

Сегодня состоится прощание с Даиром Сагдиевым рядом с UCLA.

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