В Казахстане сохраняется неустойчивая погода

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, лишь на юге и юго-востоке республики преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской, ночью Акмолинской области местами ожидается туман, в Карагандинской области местами гололед.

Жамбылской, Мангистауской областях ожидается местами туман, Жамбылской, днем в Мангистауской области местами ветер 15-20 м/с.

В Атырауской, Актюбинской областях местами туман, гололед, днем ветер 18 м/с.

В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман, гололед, метель, ветер 15-25 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается днем местами низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, ночью в Костанайской области местами туман.

В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23, порывы 26 м/с.

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